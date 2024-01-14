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В Москве задержали участников видео, бегавших по крышам вагонов метро

Прокуратура: в Москве задержали троих нарушителей, снимавших ролики в метро

В Москве полиция задержала троих человек за хулиганство и нарушение транспортной безопасности в метро, сообщила столичная прокуратура в телеграм-канале.

«Они (нарушители. — РБК) бегали по крыше вагонов, один из фигурантов выкручивал лампочки из люстры, бил проходящий мимо поезд ногой, а также инсценировали драку», — говорится в сообщении. Нарушители записывали свои действия на видео и выкладывали их в интернет.

Сотрудники полиции задержали 20-летнего мужчину из Ростовской области, а также двух москвичей в возрасте 16 и 18 лет. Остальные фигуранты устанавливаются, уточнили в прокуратуре.

В ведомстве добавили, что задержанные будут привлечены к ответственности по ст. 20.1 КоАП (мелкое хулиганство) и ст. 11.15.1 КоАП (умышленное нарушение транспортной безопасности). Максимальное наказание по первой статье — административный арест на срок до 15 суток, по второй — арест до десяти суток.

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В декабре в московском метро между пассажирами произошла драка с поножовщиной. В ходе конфликта один из участников достал предмет, похожий на нож. Его оппонент попытался выхватить оружие, но получил резаную рану. После этого полиция задержала 24-летнего москвича по ст. 213 УК (хулиганство).

Теги
Москва Метро прокуратура задержание
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