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Против устроившего поножовщину в московском метро завели дело

МВД: уголовное дело завели после драки с поножовщиной в вагоне метро в Москве
Фото: МВД России
Фото: МВД России

В Москве завели дело по статье о хулиганстве после драки с поножовщиной в вагоне метро. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Дело возбудили против 24-летнего жителя Москвы по ст. 213 УК России (хулиганство). Максимальное наказание по данной статье — лишение свободы на срок до семи лет. Подозреваемого задержали.

Сейчас следователи выясняют все обстоятельства произошедшего, действиям участников конфликта дадут правовую оценку.

В Москве задержали мужчину, который ранил знакомого ножом в метро
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Фото:moscowproc / Telegram

Конфликт между пассажирами произошла около 15:00 24 декабря в вагоне поезда, следующего от станции метро «Китай-город» до станции «Пушкинская» Таганско-Краснопресненской линии

В какой-то момент один из мужчин достал предмет, похожий на нож. Его оппонент попытался выхватить оружие, но получил резаную рану. «Пострадавший осмотрен медиками, его жизни и здоровью ничего не угрожает», — говорится в сообщении.

Ранее, 17 декабря, в Москве задержали мужчину, ударившего знакомого ножом в вагоне московского метро в ходе ссоры. Трое мужчин поссорились и начали драться в вагоне. В ходе конфликта один из них достал из сумки нож и ударил им оппонента. 30-летнего пострадавшего увезли в больницу, 41-летнего нападавшего задержали — он ранее был судим.

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Теги
Метро Москва драка поножовщина уголовное дело
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