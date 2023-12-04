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Военная операция на Украине ,  
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Военные России уничтожили склад с боеприпасами ВСУ в Харьковской области

Минобороны: ВС уничтожили склад боеприпасов ВСУ в Харьковской области
Сюжет
Военная операция на Украине

Подразделения группировки российских войск «Запад» уничтожили склад с боеприпасами Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил ТАСС начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский.

«Уничтожен склад боеприпасов 113-й бригады территориальной обороны ВСУ в районе населенного пункта Липцы Харьковской области», — уточнил Зыбинский. Он добавил, что украинская сторона потеряла до 95 военных, боевую бронированную машину, 122-мм гаубицу Д-30 и два автомобиля.

По словам начальника пресс-службы подразделения, военнослужащие «Запада» при поддержке авиации и артиллерии нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка и Берестовое.

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2 декабря группировка «Запад» улучшила положение по переднему краю на купянском направлении. По словам Зыбинского, военнослужащие потеряли более роты живой силы. При помощи беспилотников военные «Запада» обнаружили укрепления ВСУ и уничтожили опорный пункт.

Теги
Минобороны ВСУ Украина склад боеприпасов
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