Минобороны: ВСУ не проявили активности на краснолиманском направлении за сутки

Военные не увидели активности ВСУ на краснолиманском направлении за сутки

Активность украинских военных на краснолиманском направлении прекратилась с 12 января, заявил «РИА Новости» старший офицер пресс-центра группировки «Центр» Леонид Шаров.

«За прошедшие сутки в границах ответственности группировки войск «Центр» на краснолиманском направлении специальной военной операции наземные силы украинских войск активности не проявляли», — сказал Шаров. Он отметил, что артиллерия и авиация России нанесли удары по 150 выявленным целям Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Дроновка, Серебрянка и Северск.

Подразделения группировки «Юг» отразили четыре контратаки ВСУ, рассказал ТАСС глава пресс-центра Вадим Астафьев. По его словам, украинская сторона потеряла до 265 военнослужащих убитыми и ранеными в районах населенных пунктов Богдановка и Новгородское, а также в районе Веселого и Клещеевки.

1 января экипажи штурмовиков Су-25 поразили живую силу и легкобронированную технику ВСУ на краснолиманском направлении. Российские военные нанесли удар неуправляемыми авиаракетами С-8. Все цели успешно поражены, говорится в сообщении. Задача была выполнена, «несмотря на сильное противодействие радиоэлектронных средств противника», отметили в Минобороны.