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Военная операция на Украине ,  
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Дубинский из СИЗО сообщил о создании правительства национального единства

Депутат Рады Дубинский: Зеленский готовит правительство «национального единства»
Сюжет
Военная операция на Украине

Украинские власти готовятся к созданию правительства национального единства из-за приближающегося экономического и социального кризиса, сообщил депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене.

«Банковая [улица в Киеве, где расположен офис президента. — РБК] готовится к созданию правительства «национального единства», — говорится в публикации в телеграм-канале.

Правительство национального единства — коалиционное правительство, сформированное при участии большинства политических партий. Чаще всего его собирают в кризисные периоды. К примеру, в США его создали в период Гражданской войны.

Дубинский также сообщил о риске утраты легитимности власти в марте, когда должны были пройти президентские выборы. По его словам, для этого под премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля «подкладывают бомбу» в виде протокола Национального агентства по противодействию коррупции Украины (НАПК). Смена премьера создаст «поле для торга и внутри, и снаружи Украины», считает депутат.

Протокол о незаконном разглашении информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, на Шмыгаля составили 11 января. По данным НАПК, премьер получил информацию о коррупции от работника комиссии по регулированию азартных игр и поручил разобраться в ситуации тому, о противоправных действиях которого и сообщалось.

Кроме этого, в публикации Дубинский упомянул начало сбора подписей депутатов Рады за отставку спикера парламента Руслана Стефанчука. По его словам, этот вариант будут реализован тогда, когда этого захочет офис Зеленского — без депутатов партии «Слуга народа» снять Стефанчука не выйдет.

Он также добавил, что законопроект о мобилизации вернули на «псевдодоработку», чтобы убрать оттуда антиконституционные нормы. «При этом все уже согласились с тем, что призыв будет массовым и жестким», — заключил он.

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Рада отправила на доработку раскритикованный законопроект о мобилизации
Политика
Фото:Инна Вареница / Reuters

Кабмин Украины 25 декабря 2023 года внес в Раду законопроект об «усовершенствовании отдельных вопросов мобилизации, военного учета и прохождения военной службы». Документ предусматривает введение электронных повесток, ограничения для тех, кто вовремя не явился в воинские части, и другие меры.

Уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что в законопроекте есть пункты, которые могут ограничивать права человека и противоречить Конституции страны. Рада отправила законопроект на доработку.

Теги
Рада Украина Владимир Зеленский правительство Украины
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