Депортированный из Латвии российский пенсионер Катков прибыл в Калининград

Выдворенный из Латвии российский пенсионер прибыл в Калининград

Российский военный пенсионер Борис Катков, которого в Латвии сочли угрозой национальной безопасности и выдворили, прибыл в Калининград, сообщила ТАСС пресс-служба аэропорта Храброво.

«Борис Катков прибыл в Калининград самолетом из Санкт-Петербурга», — сказали в воздушной гавани.

Его встретили представители аэропорта и Балтийского федерального университета (БФУ) им. Иммануила Канта, сообщили агентству в университете. Катков работал в БФУ с 2008 года и многие годы представлял вуз в Риге, отметили представители учебного заведения.

В университете пообещали оказать пенсионеру необходимую поддержку. С таким же предложением выступили в правительстве Калининградской области.

Борису Каткову 82 года. Он занимает должность председателя правления Латвийско-Российской ассоциации сотрудничества. 12 января 2024 года его депортировали из Латвии.

По словам официального представителя МИД Марии Захаровой, выдворение Каткова — это провокация, нацеленная на запугивание русскоязычных жителей республики. Посольство России в Латвии подчеркнуло, что «никаких фактов, свидетельствующих о «виновности» 82-летнего пенсионера, не приводится».