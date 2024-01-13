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Вильфанд предупредил о морозах до минус 30 градусов в Москве

Вильфанд: 14 января температура в Москве опустится до минус 30 градусов

В Москве температура воздуха в ночь на 14 января может понизиться до минус 30 градусов, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Росгидромет выпустил штормовое предупреждение. В ночные и утренние часы 14 января местами в Москве ожидается сильный мороз — минус 30 градусов», — сказал он.

В Москве объявлен оранжевый уровень опасности. Он продлится до 9:00 14 января, следует из данных Гидрометцентра. Также до 12:00 15 января по всей области действует желтый уровень опасности из-за гололеда.

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Фото:Денис Воронин / АГН «Москва»

Накануне в столице также объявляли оранжевый уровень опасности, он действовал до 14:00 13 января. Тогда в столичном МЧС рекомендовали жителям города надевать многослойную одежду и обувь по погоде, не оголять на улице лицо и не допускать перегрузок в электрической сети при использовании электрообогревателей.

Теги
Роман Вильфанд непогода Москва морозы
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