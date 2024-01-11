Вильфанд рассказал о редкой для Москвы зимней грозе

Фото: Денис Воронин / АГН «Москва»

В Москве 11 января возникло редкое погодное явление, которое называется зимней грозой, сообщил РБК научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Перед грозой, по его словам, интенсивно шел снег, ветер усилился, а видимость резко ухудшилась. Погода оставалась такой в течение 15–20 минут, затем последовала гроза. Москвичи могли наблюдать явление в течение 2–3 минут.

Причиной возникновения такого феномена Вильфанд назвал холодный фронт, который перемещался со скоростью 60 км/ч.

«Этот фронт принес холодный воздух из Арктики, и его быстрые перемещения вызвали значительный подъем теплых воздушных масс перед фронтом, сравнимый с летней конвекцией. Это привело к формированию облаков до высоты 5–5,5 км и нижней границы 500–600 м, что стимулировало грозовую активность», — пояснил он.

Синоптик отметил, что зимняя гроза — редкое явление для Москвы и области. Обычно его провоцирует быстрое перемещение холодного фронта вместе с воздушными массами, резюмировал он.

В Москве 11 января в течение нескольких часов наблюдалась метель. Городской дептранс на фоне снегопада рекомендовал москвичам отказаться от поездок на личном транспорте и пересесть на общественный.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в беседе с РБК предупреждал, что после метели в Москву вернутся морозы: к вечеру, по его словам, в городе похолодает до минус 7–9 градусов.

12 и 13 января, согласно прогнозу Леуса, морозы окрепнут до минус 13–15 градусов днем и минус 22–24 градусов ночью. 14 января в столице ожидается небольшой снегопад, затем в городе потеплеет.