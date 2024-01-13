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В Краснодарском крае на дорогу упало неизвестное устройство

Власти Краснодарского края сообщили об упавшем на дорогу неизвестном объекте
Фото: Яндекс.Карты
Фото: Яндекс.Карты

В Краснодарском крае на дороге между двумя станицами нашли фрагменты неустановленного устройства, на участке трассы перекрыли движение, сообщила пресс-служба оперштаба региона со ссылкой на администрацию Павловского района.

«На участке дороги между ст. Павловской и ст. Атаманской обнаружены фрагменты неустановленного устройства — сейчас правоохранительные органы и специальные службы устанавливают детали произошедшего», — говорится в сообщении.

По словам главы Павловского района Романа Парахина, разрушений и пострадавших на месте падения объекта нет, угрозы для жителей района тоже нет.

«В целях безопасности и для проведения специальных мероприятий временно перекрыто движения по участку дороги между станицами Ленинградская и Павловская», — добавили в оперштабе.

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Фото:Дмитрий Ягодкин / ТАСС

В ночь на 5 января Минобороны России доложило, что силы ПВО уничтожили и перехватили 36 беспилотников в небе над Крымом и один над Краснодарским краем. В ту же ночь в Единой дежурной диспетчерской службе Новороссийска сообщили, что жители города слышали взрыв, информация о разрушениях не поступала.

Теги
Краснодарский край неизвестный объект перекрытие движения
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