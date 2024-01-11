Калужский губернатор сообщил о падении беспилотника у трассы «Украина»
В Жиздринском районе Калужской области был подавлен беспилотник средствами ПВО, сообщил губернатор Владислав Шапша.
По его словам, дрон упал недалеко от автомобильной дороги М-3 «Украина». «Сейчас там работают оперативные службы», — написал он в телеграм-канале.
Утром 11 января Шапша сообщал о взрыве беспилотника над насосной станцией на окраине Калуги, в результате было повреждено техническое сооружение. Пожара не последовало, пострадавших не было, уточнял он.
Минобороны, в свою очередь, утром в четверг отчиталось о перехвате силами ПВО трех украинских дронов над Ростовской, Тульской и Калужской областями.