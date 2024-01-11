Калужский губернатор Шапша: в Жиздринском районе был подавлен дрон

Калужский губернатор сообщил о падении беспилотника у трассы «Украина»

Дрон был подавлен силами ПВО в Жиздринском районе, уточнил Владислав Шапша. Утром беспилотник взорвался над насосной станцией на окраине Калуги

Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС

В Жиздринском районе Калужской области был подавлен беспилотник средствами ПВО, сообщил губернатор Владислав Шапша.

По его словам, дрон упал недалеко от автомобильной дороги М-3 «Украина». «Сейчас там работают оперативные службы», — написал он в телеграм-канале.

Утром 11 января Шапша сообщал о взрыве беспилотника над насосной станцией на окраине Калуги, в результате было повреждено техническое сооружение. Пожара не последовало, пострадавших не было, уточнял он.

Минобороны, в свою очередь, утром в четверг отчиталось о перехвате силами ПВО трех украинских дронов над Ростовской, Тульской и Калужской областями.





