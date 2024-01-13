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Союз страховщиков оценил ущерб от пожара на складе Wildberries в ₽10 млрд

Союз страховщиков: ущерб от пожара на складе Wildberries будет выше ₽10 млрд
Фото: Александр Гальперин / РИА Новости
Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Ущерб после пожара на складе Wildberries в Шушарах под Санкт-Петербургом может быть выше 10 млрд руб., сообщили РБК во Всероссийском союзе страховщиков.

«По предварительным оценкам, имущественный ущерб от пожара может превысить 10 млрд руб. Речь идет о страховании самого склада и его содержимого. По мере появления дополнительной информации от страховщиков данные могут уточняться», — заявили в союзе.

Источник РБК на страховом рынке также назвал сумму в 10–11 млрд руб., а также допустил, что максимальный ущерб может приблизиться к 20 млрд руб.

Пожар на одном из крупнейших складов Wildberries. Фоторепортаж
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Пожар на складе Wildberries в Шушарах локализовали на 70 тыс. кв. м
Общество
Фото:Валентин Егоршин / ТАСС

Возгорание началось утром 13 января на складе по адресу Московское шоссе, 153. МЧС примерно в 11:15 сообщило, что пожар локализовали на площади 70 тыс. кв. м. Исходя из данных ведомства о размерах складах следует, что вся его площадь — порядка 122 тыс. кв. м.

Пожару присвоили пятый, наивысший ранг опасности. В МЧС сообщили, что ликвидаторам пожара удалось «отстоять часть складского комплекса, электроподстанцию и парковку грузового автотранспорта».

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Данных о пострадавших нет. Wildberries указывала, что всех сотрудников эвакуировали.

ТАСС писал, что предварительная причина возгорания — неисправность проводки. Источник РБК, близкий к МЧС, сообщил, что пожарная сигнализация там не сработала. «Ее могли отключить, так как накануне было несколько ложных срабатываний», — отметил собеседник. Также рассматривалась версия поджога, говорил собеседник РБК.

Теги
Wildberries Шушары пожары Санкт-Петербург страхование
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