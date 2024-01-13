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Wildberries пообещала компенсацию за товары после пожара на складе

Wildberries пообещала компенсацию за товары после пожара на складе в Шушарах
Фото: МЧС России
Фото: МЧС России

Продавцы, сотрудничающие с маркетплейсом Wildberries, получат компенсацию за товары, поврежденные или утраченные при пожаре на складе компании в поселке Шушары под Петербургом. Об этом сообщили в телеграм-канале для партнеров компании.

Товары, размещенные на загоревшемся складе в поселке Шушары, скроют с витрины маркетплейса. В Wildberries пообещали, что покупателям также вернут деньги за утраченные заказы.

По последним данным МЧС, площадь пожара на складе выросла в 50 раз — с 1 тыс. до 50 тыс. кв. м. В тушении задействованы 112 человек и 25 единиц техники. Людей из помещения эвакуировали. Масштаб ущерба уточняется. Информация о пострадавших не поступала.

Под Петербургом загорелся склад Wildberries
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Источник РБК, близкий к МЧС, рассказал, что в качестве предварительной причины пожара на складе рассматривается поджог. Окончательные выводы будут сделаны после ликвидации пожара и проведения экспертизы, добавил он.

По данным телеграм-канала SHOT, возгорание на складе произошло в момент пересменки сотрудников, работающих ночью и днем. Тогда в помещении находились минимум 1 тыс. человек, утверждает канал.

Вечером 10 января у здания склада Wilberries произошла массовая драка между мигрантами, сообщал телеканал 78.ru. По его информации, в результате 33-летний сотрудник компании, гражданин Азербайджана, получил колото-резаные раны, его госпитализировали. Также пострадал 35-летний безработный гражданин Таджикистана.

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Нападавшего задержали. Возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (ч. 2 ст. 111 УК, максимальное наказание — десять лет лишения свободы).

Теги
Wildberries компенсация продавцы товары покупатели
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