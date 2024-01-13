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В России открыли крупнейшее месторождение золота с 1991 года

Росатом: открыто крупнейшее месторождение золота в России с 1991 года

В месторождении Совиное на Чукотке подтверждены запасы более 100 т золота, это крупнейшее из открытых месторождений с распада СССР — 1991 года, сообщила компания «Атомредметзолото» («АРМЗ»), горнорудный дивизион госкорпорации Росатом.

Буровые работы шли в круглогодичном режиме в условиях сплошной многолетней мерзлоты, отметили в компании. Всего за три года пробурили 123 скважины суммарной протяженностью более 32 км. На данный момент все поисковые, топографо-геодезические, геолого-геохимические и геофизические работы завершены.

Как напомнили в «АРМЗ», «Росатом» инвестировал более 1 млрд руб. для создания горнорудного кластера на базе месторождения Совиное и рудных полей Рывеем и Дор. Проект предусматривает создание производственного комплекса по добыче и переработке золотосодержащих руд с дальнейшим производством лигатурных слитков золота.

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Фото:Andrew Burton / Getty Image

Строительство и запуск горно-обогатительного производства планируется завершить к концу 2028 года, заявил генеральный директор АО «Эльконский горно-металлургический комбинат» (часть «АРМЗ», владеет лицензией на изучение, разведку и добычу золота на месторождении Совиное) Вячеслав Галактионов. «По отработке месторождения Совиное мы планируем выйти на проектную мощность в 2029 году и выпускать в год от 3 тонн золота», — сказал он.

В породах Талнахского месторождения (расположено в 25 км от Норильска) томские ученые нашли редкий минерал — кронштедтит, сообщил 10 января Томский политехнический университет. Кронштедтит — это высокожелезистый слоевой силикат, считается очень редким для месторождений земной группы и чаще всего встречается в метеоритах.

Открытие сделали геологи Инженерной школы вуза, которые исследовали образцы сливных сплошных массивных руд и обнаружили вкрапления кронштедтита в трещинах между сульфидами (природные сернистые соединения металлов и некоторых неметаллов). Находка важна для мировой геологической науки, поскольку ее «проявление является самым северным из известных сегодня», заявили в вузе.

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Росатом Золото месторождение Роснедра
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