Российские Су-25 поразили технику ВСУ на краснолиманском направлении

Экипажи штурмовиков Су-25 поразили живую силу и легкобронированную технику ВСУ на краснолиманском направлении, сообщается в телеграм-канале Минобороны России.

Удар был нанесен неуправляемыми авиаракетами С-8. Все цели успешно поражены, говорится в сообщении. Задача была выполнена «несмотря на сильное противодействие радиоэлектронных средств противника», отметили в ведомстве.

Двумя днями ранее, 30 декабря, Минобороны России отчиталось об уничтожении мест хранения горюче-смазочных материалов и ракетно-артиллерийского вооружения в Хмельницкой и Херсонской областях. В ведомстве сообщили, что военные поразили склады на аэродроме Староконстантинов Хмельницкой oбласти и в районе населенного пункта Чернобаевка Херсонской области, а также живую силу и военную технику ВСУ в 118 районах.