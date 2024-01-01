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Военная операция на Украине ,  
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Российские Су-25 поразили технику ВСУ на краснолиманском направлении

Минобороны России: Су-25 поразили технику ВСУ на краснолиманском направлении
Сюжет
Военная операция на Украине

Экипажи штурмовиков Су-25 поразили живую силу и легкобронированную технику ВСУ на краснолиманском направлении, сообщается в телеграм-канале Минобороны России.

Удар был нанесен неуправляемыми авиаракетами С-8. Все цели успешно поражены, говорится в сообщении. Задача была выполнена «несмотря на сильное противодействие радиоэлектронных средств противника», отметили в ведомстве.

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Двумя днями ранее, 30 декабря, Минобороны России отчиталось об уничтожении мест хранения горюче-смазочных материалов и ракетно-артиллерийского вооружения в Хмельницкой и Херсонской областях. В ведомстве сообщили, что военные поразили склады на аэродроме Староконстантинов Хмельницкой oбласти и в районе населенного пункта Чернобаевка Херсонской области, а также живую силу и военную технику ВСУ в 118 районах.

Теги
Су-25 Минобороны Военная операция на Украине
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