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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны сообщило об уничтожении «кассет» на купянском направлении

Минобороны: инженеры уничтожили кассетные боеприпасы на купянском направлении
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Военная операция на Украине

Военные инженеры российской группировки войск «Запад» уничтожили неразорвавшиеся немецкие кассетные боеприпасы на купянском направлении, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Минобороны.

«В ходе обстрела одного из населенных пунктов со стороны ВСУ на купянском направлении один из снарядов попал на придомовую территорию частного дома. Военные инженеры 6-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» уничтожили неразорвавшиеся немецкие кассетные боеприпасы», — уточнили в оборонном ведомстве.

В Минобороны добавили, что за неделю инженеры уничтожили свыше 200 различных боеприпасов советского и западного производства, которые использует украинская армия.

Минобороны заявило о поражении складов ВСУ на аэродроме Староконстантинов
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Фото:khmelnytskaODA / Telegram

Российские военные регулярно уничтожают склады с боеприпасами ВСУ.

4 декабря 2023 года начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский сообщил, что инженеры уничтожили склад боеприпасов 113-й бригады территориальной обороны украинской армии в районе населенного пункта Липцы Харьковской области.

Российские власти критикуют поставки западного вооружения на Украину. В Кремле настаивают, что Москва в любом случае добьется всех своих целей, а «накачка оружием» лишь приумножит страдания украинского народа.

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Теги
Минобороны кассетные боеприпасы российские военные Украина
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