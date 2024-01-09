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Синоптик предупредил о новом похолодании в Москве

Синоптик Леус: в субботу, 13 января, будет морозно
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Ближайшие три дня в центре европейской части России будут относительно теплыми, с температурой, близкой к своей климатической норме, однако с пятницы в Москву снова придет холодный воздух. Об этом РБК рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Сегодня к вечеру в Москве на фоне снега, который принесет атмосферный фронт, связанный с циклоном, приближающимся с севера, температура повысится до минус 6 — минус 8 градусов. День завтрашний будет также относительно теплым, особенно в своей первой половине: ночью и в начале дня по-прежнему возможен снег, а температура будет в пределах минус 4 — минус 6 градусов. В ночь на четверг немного похолодает — до минус 11 — минус 13, а в дневные часы четверга нас ждет пик этой волны тепла, температура подрастет до 0 — минус 2 градусов, будет довольно много снега, местами мокрого», — уточнил Леус.

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Но это потепление будет очень кратковременным. По мнению синоптика, в Москву вернется «пушкинская погода» — мороз и солнце.

«В пятницу у нас облачная с прояснениями погода, местами небольшой снег и в течение суток минус 11 — минус 13 градусов, что уже на 4–5 градусов ниже климатической нормы. Ну и, по предварительному прогнозу, в субботу будет морозно, <...> ночью минус 18 — минус 20, в дневные часы минус 13 — минус 15. Холодно будет и в ночь на воскресенье, примерно такая же температура, около 18–19 градусов мороза», — прокомментировал Леус.

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Фото:Константин Кокошкин / Global Look Press

Однако днем воскресенья очередной циклон вновь начнет влиять на погоду столицы, неся с собой новую порцию снегопадов и повышая температуру до минус 8 — минус 10 градусов, рассказал метеоролог.

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Вторая декада января, по словам эксперта, будет характеризоваться неустойчивой погодой: «Мы только что вышли из зоны морозов, попадаем в зону относительно теплой погоды, пятница—суббота вновь похолодание, воскресение сначала потепление, которое продлится до середины следующей недели, затем опять волна холода, и опять волна тепла». Леус также добавил, что вторая половина января может быть теплее первой.

Ранее Вильфанд также предупредил, что после пика тепла москвичей снова ждет похолодание начиная с пятницы, 12 января.

Теги
морозы синоптик новости Погода потепление
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