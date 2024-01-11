Синоптик рассказал, сколько продлится метель в Москве

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Метель в Москве, начавшаяся днем 11 января, прекратится в течение ближайших часов, сообщил РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Она связана с прохождением холодного атмосферного фронта, на севере города метель закончится в течение ближайшего часа, далее снег будет небольшим и локальным на юге Москвы», — уточнил Леус.

По словам синоптика, к 15-16 часам 11 января метель закончится и в южных районах столицы и Московской области. Леус предупредил, что после метели вернутся морозы: к вечеру заметно похолодает, температура воздуха опустится до минус 7–9 градусов.

12 и 13 января, по прогнозу Леуса, морозы окрепнут до минус 13–15 градусов днем и до минус 22–24 градусов ночью. Теплее начнет становиться лишь к 14 января после небольшого снегопада.

Дептранс Москвы рекомендовал жителям города пересесть на городской транспорт для передвижения по столице. Власти предупредили о затруднениях на Ленинградском проспекте, шоссе Энтузиастов и на МКАД в районе Бесединского шоссе.

Департамент объяснил, что на затруднение движения повлияли погодные условия, низкая скорость движения и мелкие ДТП.