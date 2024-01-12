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МИД пообещал крайне болезненный ответ на конфискацию «Дома Москвы» в Риге

Захарова: ответ на конфискацию «Дома Москвы» в Риге будет крайне болезненным
Фото: Владимир Баранов / Global Look Press
Фото: Владимир Баранов / Global Look Press

Ответные шаги России на решение передать «Дом Москвы» в Риге в госсобственность Латвии будут жесткими и крайне болезненными, заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова.

«Шаги российской стороны будут жесткими и крайне болезненными для Латвии», — цитирует ее «РИА Новости». По словам Захаровой, ответственность, в том числе материальная, за это «беззаконие» полностью ляжет на власти Латвии.

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Фото:Василий Шитов / ТАСС

Закон о передаче «Дома Москвы» в госсобственность депутаты латвийского парламента приняли накануне, 11 января 2024 года, по срочной процедуре. По словам авторов, документ призван гарантировать безопасность государства, его поддержали 70 из 100 депутатов. Дальнейшую судьбу здания должно определить правительство до 31 марта 2024 года.

Российское посольство в Латвии назвало передачу «Дома Москвы» в госсобственность актом произвола и грабежа. Дипломаты также предупредили, что российская сторона потребует компенсацию.

«Дом Москвы» в Риге открыли в мае 2004 года по соглашению мэров столиц двух государств Юрия Лужкова и Гундара Боярса для развития делового сотрудничества и отношений между двумя странами.

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Мария Захарова Латвия Рига конфискация
Мария Захарова фото

Мария Захарова

официальный представитель МИД России, директор департамента информации и печати МИДа, дипломат, чиновник
24 декабря 1975 года
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