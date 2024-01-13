Аэропорт Архангельска возобновил работу после выкатившегося самолета

Архангельский аэропорт Талаги открыли после инцидента с выкатившимся за пределы взлетно-посадочной полосы самолета Як-42Д, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в телеграм-канале.

«Самолёт Як-42Д авиакомпании «Арктика» отбуксирован на стоянку», — уточнил Кореняко. По его словам, выкат самолета квалифицировали как «серьезный авиационный инцидент», выяснением причин которого займется комиссия Архангельского межрегионального территориального управления.

Вечером 12 января Як-42, летевший с военного аэродрома Амдерма-2 на архипелаге Новая Земля, успешно сел в аэропорту, но выкатился за пределы полосы. По этой причине аэропорт временно закрыли.

Следственный комитет начал проверку по ст. 263 УК («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации транспорта»). Она предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет в случае причинения крупного ущерба и отсутствии пострадавших.

После посадки Як-42 в аэропорту Архангельска задержали вылет четырех рейсов: двух авиакомпании «Россия» в Петербург и Москву, и еще по одному — перевозчиков «Смартавиа» и «Северсталь» — также в Санкт-Петербург и в Мурманск.