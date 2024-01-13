Власти США подтвердили смерть американского блогера Лиры на Украине

Гражданин США и Чили, блогер Гонсало Лира умер на Украине, сообщили ТАСС в пресс-службе американского Госдепартамента.

«Мы можем подтвердить смерть гражданина США на Украине. Мы выражаем самые искренние соболезнования семье в связи с понесенной ею утратой», — уточнили в Госдепартаменте.

12 января американский телеведущий Такер Карлсон со ссылкой на отца Лиры сообщил, что блогер, арестованный на Украине по статье об оправдании действий России, умер в заключении. «Гонсало Лира был гражданином США, но администрация Байдена явно поддерживала его тюремное заключение и пытки», — сказал Карлсон.

Журналист проекта The Grayzone Алекс Рубинштейн также со ссылкой на отца Лиры сообщил, что блогер умер в больнице, поскольку ему понадобилась медицинская помощь, которую ему отказались своевременно оказать.

Согласно рукописной записке от арестованного блогера, которую Рубинштейн получил 4 января, тот просил рассказать его сестре, что у него была двусторонняя пневмония (оба легких), а также пневмоторакс и очень тяжелый случай отека.

В начале августа 2023 года Лира сообщил, что его задержали и поместили в СИЗО в Харькове. По его словам, он столкнулся с пытками и избиениями со стороны заключенных по поручению тюремщиков, а также с вымогательствами со стороны СБУ $70 тыс., еще $9 тыс. забрали при аресте, $11 тыс. было потрачено на залог. Блогер рассказал, что в июле попытался сбежать в Венгрию, но его вновь задержали.

В СБУ заявили, что Лира «отрицал военные преступления России» и говорил об обстрелах Вооруженных сил Украины собственной территории. Эти действия признали оправданием вооруженной агрессии России по ст. 436-2 Уголовного кодекса страны.