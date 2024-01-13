 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Власти США подтвердили смерть американского блогера Лиры на Украине

Госдеп подтвердил смерть блогера Гонсало Лиры в заключении на Украине
Сюжет
Военная операция на Украине

Гражданин США и Чили, блогер Гонсало Лира умер на Украине, сообщили ТАСС в пресс-службе американского Госдепартамента.

«Мы можем подтвердить смерть гражданина США на Украине. Мы выражаем самые искренние соболезнования семье в связи с понесенной ею утратой», — уточнили в Госдепартаменте.

Отец сообщил о смерти арестованного на Украине американского блогера
Политика
Гонсало Лира

12 января американский телеведущий Такер Карлсон со ссылкой на отца Лиры сообщил, что блогер, арестованный на Украине по статье об оправдании действий России, умер в заключении. «Гонсало Лира был гражданином США, но администрация Байдена явно поддерживала его тюремное заключение и пытки», — сказал Карлсон.

Журналист проекта The Grayzone Алекс Рубинштейн также со ссылкой на отца Лиры сообщил, что блогер умер в больнице, поскольку ему понадобилась медицинская помощь, которую ему отказались своевременно оказать.

Согласно рукописной записке от арестованного блогера, которую Рубинштейн получил 4 января, тот просил рассказать его сестре, что у него была двусторонняя пневмония (оба легких), а также пневмоторакс и очень тяжелый случай отека.

В начале августа 2023 года Лира сообщил, что его задержали и поместили в СИЗО в Харькове. По его словам, он столкнулся с пытками и избиениями со стороны заключенных по поручению тюремщиков, а также с вымогательствами со стороны СБУ $70 тыс., еще $9 тыс. забрали при аресте, $11 тыс. было потрачено на залог. Блогер рассказал, что в июле попытался сбежать в Венгрию, но его вновь задержали.

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры

В СБУ заявили, что Лира «отрицал военные преступления России» и говорил об обстрелах Вооруженных сил Украины собственной территории. Эти действия признали оправданием вооруженной агрессии России по ст. 436-2 Уголовного кодекса страны.

Теги
Госдепартамент США блогеры США Украина СБУ
Материалы по теме
СБУ заподозрила основателя «Хортицы» в «финансировании» России
Политика
Британия первой из G7 подписала договор о гарантиях безопасности Украине
Политика
Экс-генсек НАТО назвал роль Украины в ЕС: «бастион против России»
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 13 января
EUR ЦБ: 96,75 (-0,79) Инвестиции, 12 янв, 16:50 Курс доллара на 13 января
USD ЦБ: 88,13 (-0,65) Инвестиции, 12 янв, 16:50
Аэропорт Архангельска возобновил работу после выкатившегося самолета Общество, 02:48
Хуситы атаковали танкер с российской нефтью Бизнес, 02:33
Власти США подтвердили смерть американского блогера Лиры на Украине Политика, 02:08
В Пентагоне оптимистично оценили удары США по позициям хуситов Политика, 01:37
Блогера Александра Шпака объявили в розыск Политика, 01:18
Жителям Прикарпатья предложили отсрочку от мобилизации за фортификации Политика, 00:40
Киевские власти сообщили о работе ПВО Политика, 00:40
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Небензя обвинил США в нарушении резолюции СБ ООН по Красному морю Политика, 00:23
Байден назвал йеменских хуситов террористической группировкой Политика, 00:08
Туск удивился тому, что Дуда не подписал указ о помиловании экс-главы МВД Политика, 00:07
Генерал ВСУ призвал поставить Киеву американские «Бородавочники» Политика, 12 янв, 23:39
Замгенсека НАТО призвал готовиться к затяжному конфликту на Украине Политика, 12 янв, 23:37
Отец сообщил о смерти арестованного на Украине американского блогера Политика, 12 янв, 23:14
В центре Москвы загорелся ресторан Общество, 12 янв, 23:12