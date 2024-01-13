В Пентагоне оптимистично оценили удары США по позициям хуситов
Боевые возможности йеменских хуситов ослабли после ударов США по их позициям, заявил представитель Пентагона, директор Объединенного штаба Дуглас Симс.
«Я знаю, что мы снизили [их наступательные] возможности. Я не верю, что они смогут действовать так же, как на днях», — сказал Симс (цитата по Reuters). Он отметил, что американские и британские военные поразили 28 объектов хуситов с использованием более 150 боеприпасов. Он добавил, что военно-морские силы США и Великобритании сбили 21 ракету и беспилотник, выпущенные с территории Йемена.
После начала войны между палестинским исламистским движением ХАМАС и Израилем в октябре 2023 года, йеменские хуситы заявили, что в ответ на «отвратительную израильско-американскую агрессию в секторе Газа» будут атаковать корабли под флагом Израиля и суда, принадлежащие израильским компаниям. После этого хуситы начали обстреливать крылатыми ракетами торговые суда в Красном море.
12 января 2024 года США и Великобритания при поддержке международной коалиции нанесли удары по Йемену. Целями стали более 60 объектов: системы ПВО, радары, склады и места запуска беспилотников и ракет. В результате ударов по позициям хуситов погибли пять членов движения «Ансар Аллах», еще шесть получили ранения.
Президент США Джо Байден, комментируя удары по позициям хуситов, заявил, что это пропорциональная и необходимая мера. По его словам, она «не нарушает положения международного права» и допустима в рамках права США на самооборону.