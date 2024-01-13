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Война с хуситами ,  
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В Пентагоне оптимистично оценили удары США по позициям хуситов

Пентагон: удары США ослабили боевые возможности хуситов
Сюжет
Война с хуситами

Боевые возможности йеменских хуситов ослабли после ударов США по их позициям, заявил представитель Пентагона, директор Объединенного штаба Дуглас Симс.

«Я знаю, что мы снизили [их наступательные] возможности. Я не верю, что они смогут действовать так же, как на днях», — сказал Симс (цитата по Reuters). Он отметил, что американские и британские военные поразили 28 объектов хуситов с использованием более 150 боеприпасов. Он добавил, что военно-морские силы США и Великобритании сбили 21 ракету и беспилотник, выпущенные с территории Йемена.

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После начала войны между палестинским исламистским движением ХАМАС и Израилем в октябре 2023 года, йеменские хуситы заявили, что в ответ на «отвратительную израильско-американскую агрессию в секторе Газа» будут атаковать корабли под флагом Израиля и суда, принадлежащие израильским компаниям. После этого хуситы начали обстреливать крылатыми ракетами торговые суда в Красном море.

12 января 2024 года США и Великобритания при поддержке международной коалиции нанесли удары по Йемену. Целями стали более 60 объектов: системы ПВО, радары, склады и места запуска беспилотников и ракет. В результате ударов по позициям хуситов погибли пять членов движения «Ансар Аллах», еще шесть получили ранения.

Президент США Джо Байден, комментируя удары по позициям хуситов, заявил, что это пропорциональная и необходимая мера. По его словам, она «не нарушает положения международного права» и допустима в рамках права США на самооборону.

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Теги
Пентагон США Йемен хуситы Красное море
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