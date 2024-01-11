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На шоссе Энтузиастов в Москве загорелось здание на площади 2 тыс. кв. м

МЧС: в Москве загорелось административно-производственное здание

На шоссе Энтузиастов в Москве загорелось одноэтажное административно-производственное здание. Об этом сообщило МЧС в своем телеграм-канале.

Площадь пожара составила 2 тыс. кв. м., возгорание локализовали. К месту происшествия направили пожарный поезд. Сведений о пострадавших не поступало.

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На проспекте Мира в Москве 2 января произошел пожар в жилом доме. Огонь охватил квартиры на первом и втором этажах, а также межквартирные перекрытия между вторым и четвертыми этажами.

Спасатели эвакуировали из горящего здания четырех человек. Площадь пожара составила 150 кв. м. В тушении участвовали 101 человек и 29 единиц техники. Информации о пострадавших не поступало.

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