СК начал проверку после обнаружения тел на бывшей даче Сталина в Мытищах

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В бытовке в подмосковных Мытищах нашли тела двух мужчин, Следственный комитет проводит проверку, сообщило региональное управление ведомства в телеграм-канале.

Тела нашли 12 января, уточнили в СК. Эксперты не обнаружили на них признаков насильственной смерти. Причину смерти мужчин еще устанавливают.

Телеграм-канал Mash и ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах писали, что тела обнаружили на бывшей даче Иосифа Сталина. По их данным, один из умерших был охранником.

У Сталина было несколько дач под Москвой, часть из них по-прежнему остается режимными объектами. В городском округе Мытищи расположена усадьба Липки-Алексеевское, где он жил в начале 1930-х годов.

Комплекс находится в поселке Вешки неподалеку от МКАД. Общая площадь строений на его территории составляет 3,8 тыс. кв. м, а площадь участка — 38,4 га.

Усадьбу построили в XIX веке, ее первым владельцем был купец и городской голова Москвы Александр Алексеев. Он построил на территории усадьбы дом и высадил липовый парк. После революции 1917 года комплекс национализировали, сначала на территории находился интернат.

В 1932 году усадьба стала летней дачей Сталина — он переехал в Липки после смерти жены, пока строилась его новая дача в Кунцево. В 1989 году в комплексе разместили загородный реабилитационный центр для детей с тяжелыми заболеваниями, а в 2004 году его закрыли на реконструкцию. В ноябре 2023 года госкорпорация «Дом.РФ», которой тогда принадлежал комплекс, продала его ООО «Консалтинг и право» за 403,5 млн руб.