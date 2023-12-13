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Выборы президента России ,  
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Зюганов рассказал, как консультировал Путина на сталинской даче

Зюганов рассказал, как на сталинской даче консультировал Путина по выборам
Сюжет
Выборы президента России
Путин, который после прихода во власть «почувствовал, что надо знать хорошо сложившуюся обстановку», однажды попросил Зюганова дать ему консультацию, рассказал лидер КПРФ. О каких выборах и в каком году идет речь, он не уточнил
Геннадий Зюганов
Геннадий Зюганов (Фото: Олег Яковлев / РБК)

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов рассказал, что однажды консультировал президента Владимира Путина по вопросам выборов. Он не уточнил, о каких выборах и в каком году идет речь, но отметил, что встреча прошла на «сталинской даче» и продлилась почти весь день.

По словам Зюганова, Путин, придя во власть, сразу «почувствовал, что надо знать хорошо сложившуюся обстановку». «Он приехал к нам в штаб, когда выборы уже в основном завершили, и попросил дать ему консультацию. Я имел тоже на это право, потому что я работал, начиная со времен Косыгина и Брежнева», — рассказал лидер КПРФ на пресс-конференции (цитата по «РИА Новости»).

У Сталина было несколько дач под Москвой, часть из них по-прежнему остаются режимными объектами. Одна из дач Сталина, «ближняя дача», находилась на территории города Кунцево (теперь московский район Фили-Давыдково). В честь нее получил название находящийся неподалеку жилой комплекс «Дача Сталина» (Староволынская улица, 15). В 2015 году РБК писал, что 34 квартиры общей площадью 2,5 тыс. кв. м в этом ЖК принадлежат управделами президента.

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Владимир Путин

Путин занимает должность президента четвертый срок. В 2000 году, будучи исполняющим обязанности главы государства, он набрал на выборах 51,95%, в 2004 году — 71,31%, в 2012 году — 63,6%, в 2018-м — 76,69%. В 2008–2012 годах он был премьер-министром. В 2020-м одобренные поправки в Конституцию позволили Путину идти на выборы президента в третий раз подряд. 8 декабря президент заявил, что будет выдвигаться на новый срок. Голосование в 2024 году продлится три дня, с 15 по 17 марта.

Зюганов впервые баллотировался на пост президента в 1996 году. После этого он также участвовал в выборах в 2000, 2008 и 2012 годах. В 2018-м кандидатом от КПРФ был Павел Грудинин. Партия пока не объявила, кто будет представлять ее в 2024 году. По данным источников «Ведомостей», это может быть депутат Госдумы всех созывов и глава комитета по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов, который выдвигался на президентских выборах в 2004 году.

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Владимир Путин

политик, президент России

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Геннадий Зюганов

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Пространство выбора

Быстрое заселение

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Выгодные ставки

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прямо на сайте РБК
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