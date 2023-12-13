Зюганов рассказал, как консультировал Путина на сталинской даче

Путин, который после прихода во власть «почувствовал, что надо знать хорошо сложившуюся обстановку», однажды попросил Зюганова дать ему консультацию, рассказал лидер КПРФ. О каких выборах и в каком году идет речь, он не уточнил

Геннадий Зюганов (Фото: Олег Яковлев / РБК)

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов рассказал, что однажды консультировал президента Владимира Путина по вопросам выборов. Он не уточнил, о каких выборах и в каком году идет речь, но отметил, что встреча прошла на «сталинской даче» и продлилась почти весь день.

По словам Зюганова, Путин, придя во власть, сразу «почувствовал, что надо знать хорошо сложившуюся обстановку». «Он приехал к нам в штаб, когда выборы уже в основном завершили, и попросил дать ему консультацию. Я имел тоже на это право, потому что я работал, начиная со времен Косыгина и Брежнева», — рассказал лидер КПРФ на пресс-конференции (цитата по «РИА Новости»).

У Сталина было несколько дач под Москвой, часть из них по-прежнему остаются режимными объектами. Одна из дач Сталина, «ближняя дача», находилась на территории города Кунцево (теперь московский район Фили-Давыдково). В честь нее получил название находящийся неподалеку жилой комплекс «Дача Сталина» (Староволынская улица, 15). В 2015 году РБК писал, что 34 квартиры общей площадью 2,5 тыс. кв. м в этом ЖК принадлежат управделами президента.

Путин занимает должность президента четвертый срок. В 2000 году, будучи исполняющим обязанности главы государства, он набрал на выборах 51,95%, в 2004 году — 71,31%, в 2012 году — 63,6%, в 2018-м — 76,69%. В 2008–2012 годах он был премьер-министром. В 2020-м одобренные поправки в Конституцию позволили Путину идти на выборы президента в третий раз подряд. 8 декабря президент заявил, что будет выдвигаться на новый срок. Голосование в 2024 году продлится три дня, с 15 по 17 марта.

Зюганов впервые баллотировался на пост президента в 1996 году. После этого он также участвовал в выборах в 2000, 2008 и 2012 годах. В 2018-м кандидатом от КПРФ был Павел Грудинин. Партия пока не объявила, кто будет представлять ее в 2024 году. По данным источников «Ведомостей», это может быть депутат Госдумы всех созывов и глава комитета по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов, который выдвигался на президентских выборах в 2004 году.