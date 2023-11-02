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«Дом.РФ» продал дачу Сталина в Подмосковье за ₽403 млн

«Дом.РФ» продал бывшую дачу Сталина в подмосковных Мытищах
Усадьба &laquo;Липки-Алексеевское&raquo;
Усадьба «Липки-Алексеевское» (Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press)

Усадьбу «Липки-Алексеевское» в городском округе Мытищи, где располагалась правительственная дача и в начале 1930-х жил Иосиф Сталин, продали на аукционе за 403,49 млн руб., следует из данных «Дом.РФ».

Единственным участником и победителем стало Общество с ограниченной ответственностью «Консалтинг и право».

Усадьба находится в поселке Вешки вблизи МКАД. Общая площадь строений на территории комплекса составляет 3,8 тыс. кв. м, в лот также вошел участок на 38,4 га.

«Дом.РФ» решил продать дачу Сталина в августе 2023 года, однако тогда цену объекта не назвали. Эксперты оценивали стоимость комплекса в 400–500 млн руб. В сентябре цену лота определили в 403,48 млн руб.

Усадьбу построили в XIX веке, ее первым владельцем был купец и глава Москвы Александр Алексеев. Он построил на территории усадьбы дом и высадил липовый парк. После революции 1917 года комплекс национализировали, сначала на территории находился интернат.

В 1932 году усадьба стала летней дачей Сталина — он переехал в «Липки» после смерти жены, пока строилась его новая дача в Кунцево. В 1989 году в комплексе разместили загородный реабилитационный центр для детей с тяжелыми заболеваниями, а в 2004 году его закрыли на реконструкцию.

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Дом.РФ Иосиф Сталин торги аукционы
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