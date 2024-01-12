В Турции назвали стоимость посещения Айя-Софии для иностранцев

Вход в мечеть Айя-София в Стамбуле для иностранных туристов будет стоить €25

Фото: Sha Dati / XinHua / Global Look Press

Вход в мечеть Айя-София (Святой Софии) в Стамбуле для иностранных туристов будет стоить €25 (около ₽2,5 тыс.) с человека, передает NTV со ссылкой на заявление Министерства культуры и туризма Турции.

Посещение мечети станет платным для иностранцев с 15 января, билеты будут продавать в специальной кассе. В ведомстве полагают, что новая схема «управления посещениями» позволит предотвратить появление длинных очередей.

Для турецких граждан вход в мечеть останется бесплатным.

О введении платы для иностранцев за посещение мечети в конце октября объявил министр туризма Турции Мехмет Нури Эрсой. Он пояснил, что решение турецких властей связано с рекомендациями ЮНЕСКО. Меры направлены на повышение качества экскурсий и комфорта тех, кто посещает мечеть для богослужения, заверил он.

Собор Святой Софии (ныне мечеть Айя-София) был построен в VI веке и долгое время оставался символом христианства на Востоке. После захвата Константинополя Османской империей в 1453 году его переделали в мечеть. С 1934 года храм работал в нейтральном статусе музея. В нем были сохранены и христианские, и мусульманские элементы убранства. В июле 2020 года власти Турции вернули музею статус мечети.

Решение изменить статус собора осудила Греция. Страна пригрозила Анкаре санкциями. Официальный представитель греческого правительства Стелиос Пецас назвал превращение музея в мечеть «исторической ошибкой». «Любой, кто нарушает международное право, должен понимать, что за такое правонарушение существуют болезненные санкции», — сказал он.

В Кремле, в свою очередь, заявили, что Айя-София имеет «духовную ценность» для многих туристов, в том числе для россиян. «Рассчитываем, что все это будет учитываться нашими турецкими партнерами», — сказал тогда пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал возвращение статуса мечети собору Святой Софии в Стамбуле божьим наказанием для патриарха Константинопольского Варфоломея за поддержку украинского церковного раскола.