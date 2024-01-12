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Война санкций ,  
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Первый в 2024 году зарубежный банк закрыл свое представительство в России

Швейцарский Cramer первым из зарубежных банков в 2024 году ушел из России
Сюжет
Война санкций
Фото: banquecramer.ch
Фото: banquecramer.ch

Швейцарский банк Cramer закрыл свое представительство в России, следует из реестра Центробанка.

12 января регулятор исключил Banque Cramer & Cie SA («Банк Крамер & Сие СА») из перечня аккредитованных представительств иностранных кредитных организаций на территории России.

Представительство банка в России открылось в 2018 году в Москве. В его ведении были как российские клиенты, так и граждане других постсоветских стран. В 2020 году ЦБ продлил аккредитацию представительства Cramer, ее срок истекал в феврале 2024 года.

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Фото:Lee Jae-Won / Reuters

Cramer — один из старейших банков в Европе, появившийся в начале XVIII века. Его главная специализация — управление крупными активами. Штаб-квартира банка находится в Женеве, у него также есть филиалы в Лугано и Цюрихе.

После начала военной операции на Украине из России ушли несколько иностранных банков.

Так, в 2022 году закончилась аккредитация у французского Crédit Industriel et Commercial, немецкого Bayerische Landesbank, итальянского Iccrea BancaImpresa, кипрских Hellenic Bank, RCB Bank и Hellenic Bank, пишет Frank Media. В 2023 году из реестра Центробанка вышли кипрский Astrobank, немецкий Aareal Bank и итальянский банк Intesa.

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Теги
Швейцария представительство закрытие
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