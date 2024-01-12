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Студенты подали в суд на Гарвард из-за антисемитизма

Группа студентов-евреев подала в суд на Гарвард из-за антисемитизма
Студенты на территории Гарвардского университета
Студенты на территории Гарвардского университета (Фото: Maddie Meyer / Getty Images)

Группа еврейских студентов Гарвардского университета подала в суд на вуз из-за всплеска антисемитизма среди других учащихся, передают Bloomberg и The New York Times.

Иск поступил в федеральный суд штата Массачусетс, где расположено учебное заведение. В нем заявители утверждают, что преподаватели Гарварда пропагандируют антисемитизм в своих курсах и запугивают несогласных с этим студентов.

После нападения палестинской группировки ХАМАС на Израиль университет стал «бастионом безудержной антиеврейской ненависти и притеснений», утверждают истцы.

«Самым поразительным во всем этом является вопиющая неспособность Гарварда и его отказ пошевелить пальцем, чтобы остановить и сдержать это возмутительное антисемитское поведение и наказать студентов и преподавателей, которые его совершают», — сказано в исковом заявлении.

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В иске полностью названо имя только одного истца — Александра Кестенбаума — еврейского студента, обучающегося в Гарвардской школе богословия. Имена остальных пяти истцов в деле не упомянуты, но в иске указано, что четверо — студенты юридического факультета, а один — аспирант Гарвардской школы общественного здравоохранения. Все они — члены организации «Студенты против антисемитизма».

После атаки ХАМАС на Израиль в Гарварде и других американских университетах прошли акции в поддержку Палестины, которые принимали различные формы.

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В Гарварде студенты публиковали письмо с осуждением Израиля, и хотя в нем не было имен подписантов, позднее они стали известны: в итоге некоторые работодатели с Уолл-стрит потребовали список, чтобы не брать этих студентов на работу; в районе университета ездил грузовик с цифровым рекламным щитом, на котором были имена и фото подписантов с надписью «Ведущие антисемиты Гарварда».

The New York Times писала, что в отношении Гарвардского и других университетов начали федеральные расследования по обвинениям в антисемитизме. Президент Гарварда Клодин Гэй ушла в отставку после требования конгрессменов и обвинений в неспособности бороться со вспышками антисемитизма.

В университете подчеркнули на фоне скандала, что вуз не терпит никаких проявлений антисемитизма.

Теги
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