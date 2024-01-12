Ходатайство следствия об аресте Сергея Удальцова поступило в суд

Сергей Удальцов (Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости)

Басманный районный суд Москвы зарегистрировал ходатайство на арест координатора «Левого фронта» Сергея Удальцова, следует из картотеки суда. Судебное заседание назначили на 12:00 12 января.

Утром 11 января 2024 года у Удальцова прошли обыски, после чего его доставили на допрос в Следственный комитет и предъявили обвинение.

Против Удальцова завели дело по статье об оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК). Максимальное наказание по ней — до пяти лет лишения свободы. Адвокат политика Виолетта Волкова пояснила РБК, что дело завели из-за поста в соцсетях.

Сергей Удальцов был одним из лидеров протестов в 2011–2012 годах. В 2014-м его приговорили к четырем с половиной годам колонии по «болотному делу», на свободу он вышел летом 2017 года.

С тех пор Удальцова не раз привлекали к административной ответственности за нарушение порядка проведения митингов. В последний раз — в декабре 2023 года, после акции на Красной площади, приуроченной ко дню рождения Иосифа Сталина. Тогда Удальцову назначили 40 часов обязательных работ.