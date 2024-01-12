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Военная операция на Украине ,  
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Медведев после статьи в NYT назвал правительство Украины «ворюгами»

Медведев назвал украинские власти банальными и бескомпромиссными ворюгами
Сюжет
Военная операция на Украине
Дмитрий Медведев
Дмитрий Медведев (Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости)

Руководство Украины — «бескомпромиссные ворюги», которые расхищают средства, выделенные Западом на вооружение, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в телеграм-канале.

Он привел данные из статьи The New York Times, в которой говорилось, что сотрудники Пентагона и дипломаты, работающие в Европе и Вашингтоне, не смогли отчитаться о транспортировке около 40 тыс. единиц оружия для Украины.

«Оказалось, они [руководство Украины] банальные и бескомпромиссные ворюги», — написал Медведев. По словам зампреда, теперь западные власти опасаются, что оружие могли украсть или отдать контрабандистам.

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Фото:Michael Ciaglo / Getty Images

Согласно отчету Пентагона, чиновники не отслеживали поставки некоторых ракет, дронов-камикадзе и приборов ночного видения общей стоимостью более $1 млрд. В ведомстве заявили, что это «грозит риском краж или перенаправлением».

Российский президент Владимир Путин в октябре 2023 года назвал Украину источником поставок нелегального оружия. Он отметил, что власти для борьбы с ними должны принять меры для укрепления нормативно-правовой базы и «посмотреть на то, как организованы меры ведомственного контроля».

Российские власти критикуют военную помощь для Киева. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, таким образом западные страны только «подливают масла в огонь» и «приносят больше страданий» Украине.

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Украина Пентагон оружие Дмитрий Медведев
Дмитрий Медведев фото

Дмитрий Медведев

политик, экс-президент, замглавы Совбеза России
14 сентября 1965 года
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