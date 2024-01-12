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В Брянске задержали двух участников видео с сожжением паспорта

МВД: в Брянске задержали двух юношей, которые сожгли российский паспорт
Фото: Артем Геодакян / ТАСС
Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Полиция задержала двух юношей, которые сожгли российский паспорт, сообщила «РИА Новости» пресс-служба управления МВД по Брянской области.

Поводом для разбирательств стала публикация в интернете, на которой два молодых человека сжигают паспорт. Полицейские доставили в отдел полиции жителей Брянска 2005 и 2006 года рождения, обстоятельства устанавливаются. Против них завели уголовное дело, о какой статье идет речь, в ведомстве не уточнили.

В Брянске задержали блогершу, сжегшую российский паспорт
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Фото:Никита Попов / РБК

По информации телеграм-канала Shot, два молодых человека 17 и 18 лет сожгли паспорт 20-летний жительницы Брянска. Девушка одолжила 1 тыс. руб. у подростка под залог своего паспорта, но деньги не вернула. В ответ юноши сожгли документ и выложили видео в интернет, заявив, что так будет со всеми должниками. Shot уточняет, что девушка отдала им просроченный паспорт.

По данным телеграм-канала Baza, дело завели по статье о похищении или повреждении документов (ст. 325 УК), за кражу паспорта по ней грозит до трех месяцев ареста.

В Брянске 1 января 2024 года задержали блогера Евгению Хоффман, которая сожгла свой российский паспорт. СК завел дело по ст. 329 УК (надругательство над государственным гербом) и ст. 112 (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, совершенное из хулиганских побуждений). Позднее ее отправили под арест до 2 февраля 2024 года.

Теги
Брянск российский паспорт задержания
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