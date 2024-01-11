МЧС: в Подмосковье загорелась крыша цеха на площади 8 тыс. кв. м

В Подмосковье загорелась крыша цеха на площади 8 тыс. кв. м

В подмосковном поселке Обухово загорелась крыша цеха по производству полимерной продукции, площадь пожара достигла 8 тыс. кв. м. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России в своем телеграм-канале.

Сотрудники цеха самостоятельно вышли на улицу до прибытия пожарных. По предварительной информации, пострадавших нет. Пожар тушат более 100 человек и 33 единицы техники. Возгорание локализовали.

Как пишет Mash, цех принадлежит холдингу Gavary Group, который находится под украинскими санкциями из-за производства материалов для спецобуви, касок и бронежилетов. По данным телеграм-канала, правоохранители проверяют версию поджога.

В Петербурге 8 января загорелся ангар с полиэтиленом и картонной упаковкой. Площадь возгорания составила 4 тыс. кв. м.

В тушении пожара участвовали 55 человек и 14 единиц техники. Информация о пострадавших не поступала.