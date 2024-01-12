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В Москве наркоторговец угнал машину таможенников по пути на допрос

В Москве наркоторговец угнал машину таможенников и скрылся

В Москве мужчина, подозреваемый в контрабанде наркотиков, угнал автомобиль сотрудников таможни, которые везли его на допрос, сообщают РЕН ТВ и телеграм-каналы «112», Mash и Shot.

Вечером 11 января работники таможенной службы задержали в аэропорту Внуково гражданина Таджикистана, который перевозил наркотические вещества. Когда мужчина согласился сотрудничать со следствием и пообещал дать показания, его решили отвезли на допрос. Однако по пути в отдел полиции когда водитель машины таможенников заехал заправиться и вышел из автомобиля, задержанный будучи в наручниках сел за руль и уехал.

Позже угнанный автомобиль нашли в Бескудниковском проезде, но за рулем никого не было. В итоге мужчину обнаружили в мусорном баке, недалеко от того места, где он оставил машину. После этого гражданина Таджикистана второй раз повезли в полицейский отдел.

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Теги
Москва наркотики наркоторговля наркоторговцы угон автомобиля таможенник задержание
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