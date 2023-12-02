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В Австралии женщина угнала фургон с 10 тыс. пончиков Krispy Kreme

Женщина в Австралии украла фургон с 10 тыс. пончиков Krispy Kreme

Полицейские в Австралии разыскивают женщину, которая угнала фургон с 10 тыс. пончиками, сообщает The New York Times (NYT).

Водитель службы доставки сладостей после ночной смены остановился на заправке, оставив фургон с пончиками без присмотра. В это время неизвестная женщина, как увидели полицейские на кадрах с камер видеонаблюдения, ходила неподалеку от бензоколонки, а затем села в машину курьера и уехала в неизвестном направлении.

Как уточняет NYT, в автомобиле находилось 10 тыс. пончиков компании Krispy Kreme. Сладости предназначались для магазинов Ньюкасла.

В связи с тем, что лакомства так и не доставили в торговые точки, пекарям Krispy Kreme пришлось заменить всю партию. По мнению полицейских, основным мотивом женщины был угон машины, а не кража пончиков.

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Бизнес
Фото:Joe Raedle / Getty Images

20 марта в Томске задержали мужчину, который воровал сладости из магазина конфет. Он складывал коробки с ними под куртку и уходил мимо кассы и камер видеонаблюдения. В момент задержания при нем находились не только конфеты, но и несколько плиток шоколада и консервы. По данным администрации магазина, мужчина нанес ущерб более чем на 15 тыс. руб.

Теги
сладости Австралия полиция кража
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