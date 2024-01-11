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Через Домодедово прошли гиены, горные бараны, 230 елей и 500 т клубники

Через Домодедово прошли гиены, горные бараны, 230 елей и 500 тонн клубники
Фото: Matthias Graben / imagebroker.com / Global Look Press
Фото: Matthias Graben / imagebroker.com / Global Look Press

В декабре 2023 года через грузовой терминал Домодедово перевезли трех горных баранов и двух гиен, к Новому году в аэропорт также доставили 230 елей, 500 тонн клубники и 87 тонн красной икры. Об этом сообщили «РИА Новости» в пресс-службе аэропорта.

«87 тонн красной икры и 230 елей общим весом свыше одной тонны были доставлены в Домодедово. Кроме того, к новогоднему столу москвичей было доставлено 500 тонн спелой клубники», — рассказали в пресс-службе.

Агентству также сообщили, что в декабре через грузовой терминал аэропорта были перевезены три горных голубых барана и две гиены общим весом 210 килограмм.

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Фото:Никита Попов / РБК

В ноябре 2023 года Таможенники аэропорта Домодедово не дали незаконно вывезти из России в США трехмесячного котенка краснокнижного сервала.

Против мужчины, пытавшегося перевезти животное, завели административные дела за недекларирование и несоблюдение запретов и ограничений. Котенка передали в центр поддержки диких животных Московской области.

Теги
Москва аэропорт Домодедово новогодний стол
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