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Таможня не дала вывезти в США сервала под видом редкого кота

В Домодедово таможенники пресекли незаконный вывоз в США котенка сервала
Фото: Ulet Ifansasti / Getty Images
Фото: Ulet Ifansasti / Getty Images

Таможня не дала вывезти в США сервала под видом редкого кота
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Таможенники аэропорта Домодедово не дали незаконно вывезти из России в США трехмесячного котенка краснокнижного сервала, сообщила Федеральная таможенная служба.

По данным ведомства, таможенники остановили 37-летнего американского бизнесмена, у которого была переноска с котенком. Мужчина рассказал, что занимается продажей животных и показал сертификаты на домашнюю кошку породы египетская мау.

Таможенники усомнились в достоверности документов и передали котенка экспертам. Те установили, что это детеныш сервала — хищного млекопитающего семейства кошачьих. Он охраняется Конвенцией о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС), и занесен в международную Красную книгу.

Против мужчины завели административные дела за недекларирование и несоблюдение запретов и ограничений. Котенка передали в центр поддержки диких животных Московской области — ему обеспечили уход и правильное питание.

Сервалы наиболее близки к рысям, а окраской напоминают гепарда. У этого вида самые высокие лапы и самые большие уши среди кошачьих относительно размеров тела. Сервалы обитают почти на всей территории Африки, за исключением Сахары.

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Численность этих кошек значительно упала в густонаселенных районах Африки: их истребляют из-за нападений на домашнюю птицу, также из шкуры кошки изготавливают меховые изделия, а в некоторых местностях едят ее мясо.

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