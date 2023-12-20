В Домодедово опровергли ограничения полетов из-за плана «Ковер»

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В Домодедово не вводили план «Ковер» и ограничения на полеты, сообщили РБК в пресс-службе аэропорта.

«Информация не соответствует действительности. В настоящий момент Московский аэропорт Домодедово обслуживает все рейсы в штатном режиме», — говорится в сообщении.

Ранее 20 декабря телеграм-канал «Крыша ТурДома» сообщил, что в аэропорту был введен план «Ковер», а вылет и посадка самолетов остановлены. Спустя некоторое время пост был удален.

19 декабря в Москве временно ограничивали полеты три аэропорта — Внуково, Домодедово и Шереметьево. Телеграм-канал «112» также сообщал о введении плана «Ковер» в Жуковском.

Тогда мэр города Сергей Собянин сообщил, что в Одинцовском городском округе силы ПВО сбили беспилотник. В Минобороны добавили, что в 12:35 мск военные пресекли попытку Украины нанести удар БПЛА «по объектам на территории Российской Федерации».

За прошедший год московские аэропорты неоднократно сообщали об ограничении полетов. В большинстве случаев это происходило из-за атак украинских дронов на столицу.