В Турции телеведущую уволили из-за стаканчика Starbucks

В Турции ведущую новостей уволили после того, что она вышла в эфир со стаканчиком Starbucks, которую в стране считают «произраильской», сообщил телеканал TGRT Haber, на котором она работала.

Мельтем Гюнай вышла в эфир со стаканчиком Starbucks 24 декабря, будто «она скрыто рекламировала бренд», говорится в заявлении. «Мы решительно осуждаем действие ведущего и режиссера, с ними расторгнуты трудовые договоры», — добавили в публикации. На канале заявили, что продолжат стоять на стороне сектора Газа и народа Турции, а также защищать «их чувства до конца».

Протесты против кофеен Starbucks и других «произраильских» компаний начались в стране после начала войны. В конце октября государственная железнодорожная компания Турции прекратила продажу продуктов Starbucks в своих вагонах-ресторанах, после этого в турецком городе Диярбакыр толпа митингующих начала погромы в кофейнях.