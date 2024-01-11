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ФАС возбудила дело против МФО за намек на государство в названии

ФАС возбудила дело против МФО «Госзайм» за намек на государство в названии
Фото: Сергей Петров / news.ru / Global Look Press
Фото: Сергей Петров / news.ru / Global Look Press

Федеральная антимонопольная служба возбудила против микрокредитной организации «Госзайм» антимонопольное дело за некорректное сокращение названия. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в телеграм-канале.

Сокращенное наименование организации «Гостевой займ» содержит буквосочетание «гос». «По мнению службы, это может вызывать у потенциальных клиентов ассоциацию со словом «государственный» и способствовать получению необоснованных преимуществ перед конкурентами», — объяснили в ведомстве.

В службе добавили, что письмо о возможном нарушении закона «О защите конкуренции» поступило от Банка России. В случае признания нарушения юридическому лицу грозит штраф от двух до пяти миллионов рублей.

В июле 2023 года на эту компанию, как отметили в ФАС, уже поступила жалоба о том, что она передала дочерней компании товарный знак «Займоград», который с 2014 года уже использовала на рынке конкурирующая организация.

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Фото:Рамиль Ситдиков / РИА Новости

В сентябре 2023 года издательство «Эксмо» пожаловалось в ФАС из-за плагиата серии логопедических пособий «Букварь», «Я говорю правильно» и «Логопед у вас дома» Надежды Жуковой. Издательство оценило потери от плагиата серии пособий в сумму порядка 5 млн руб.

Антимонопольная служба возбудила дело по признакам нарушения п. 2 ст. 14.6 федерального закона «О защите конкуренции». Статья запрещает недобросовестную конкуренцию, связанную с созданием продукции, похожей на оригинал до степени смешения.

Теги
Федеральная антимонопольная служба микрокредитование антимонопольное дело
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