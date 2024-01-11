Путин пошутил о губернаторе Дегтяреве словами «следующий после Господа»

Михаил Дегтярев (Фото: Максим Блинов / ТАСС)

Владимир Путин пошутил над губернатором Хабаровского края Михаилом Дегтяревым, назвав его «следующим после Господа». Об этом президент сказал на встрече с предпринимателями Дальневосточного федерального округа.

На мероприятии акционер птицефабрики «Комсомольская» Людмила Кузнецова рассказала, что из-за вспышки птичьего гриппа на фабрике было уничтожено более полумиллиона кур. Она заявила, что «с божьей помощью, с верой губернатора Михаила Владимировича Дегтярева в нас», удалось произвести 25 миллионов яиц двумя птицефабриками.

«Михаил Владимирович, вы обратили внимание, вы следующий за Господом в иерархии», — сказал в ответ Путин на слова Кузнецовой (цитата по «РИА Новости»).

Ранее на встрече Путин заявил, что рост цен на яйца обусловлен медленной реакцией властей и не открытым вовремя импортом.

За 11 месяцев 2023 года цены на куриные яйца по России выросли на 36%. В некоторых регионах — более чем на 60%.

Путин во время прямой линии 14 декабря также объяснил рост цен на яйца тем, что «вовремя не открыли импорт пошире», и назвал ситуацию сбоем в работе правительства.

10 января в Росптицесоюзе предупредили, что поставки куриных яиц из-за границы при нынешних объемах не приведут к снижению цен.