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В Пензенской области в ДТП с минивэном и фурой погибли восемь человек

СК: в ДТП с фурой и минивэном в Пензенской области погибли восемь человек
Фото: УГИБДД УМВД России по Пензенской области
Фото: УГИБДД УМВД России по Пензенской области

Минивэн и фура столкнулись на федеральной трассе М-5 «Урал» в Пензенской области, в результате погибли восемь человек, еще один пострадал, сообщило региональное управление Следственного комитета.

По данным ГИБДД, водитель микроавтобуса, который ехал в сторону Москвы, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком Volvo. Все погибшие и пострадавшие находились в минивэне. 

СК завел дело по ч. 3 ст. 238 Уголовного кодекса (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). По данным следствия, в результате ДТП погибли восемь человек, находившиеся в микроавтобусе, включая водителя, еще один пассажир пострадал.

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В Новгородской области 8 января на трассе М-11 «Нева» столкнулись 66 машин. В результате погибли четыре человека, в том числе несовершеннолетний, еще 16 человек пострадали, среди них пятеро детей.

Вечером 10 января в Геленджике водитель автокрана из-за неисправности тормозов протаранил 12 автомобилей. В результате мужчина получил травмы разной степени тяжести, его госпитализировали.

Теги
ДТП Пензенская область ГИБДД Следственный комитет
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