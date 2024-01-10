Автокран без тормозов протаранил 12 машин в Геленджике

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В Геленджике водитель автокрана из-за неисправности тормозов протаранил 12 автомобилей, сообщила Госавтоинспекция Краснодарского края в своем телеграм-канале.

По данным ГИБДД, 63-летний водитель автокрана повредил три автомобиля — Audi A6, Hyundai Creta, «ГАЗ», — затем столкнулся с Mitsubishi, ехавшей по встречной полосе, а потом врезался еще в восемь автомобилей — Volkswagen, Renault, Kia, Lada, Škoda, Nissan, Kia Ceed и Hyundai.

В результате столкновений водитель автокрана получил травмы различной степени тяжести, его госпитализировали. «Госавтоинспекторы устанавливают других участников дорожного движения, чьи транспортные средства получили механические повреждения, пытаясь избежать столкновения со спецтранспортом», — сообщило краснодарское управление МВД.

В Новгородской области 8 января на трассе М-11 «Нева» столкнулись 66 машин. В результате погибли четыре человека, в том числе несовершеннолетний, еще 16 человек пострадали, среди них пятеро детей.

Предварительной причиной аварии СК назвал ухудшение погодных условий. Ведомство возбудило дело по ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Виновным по ней в случае причинения смерти по неосторожности двум или более лицам грозит до десяти лет лишения свободы.