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Военная операция на Украине ,  
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AFP сообщило о минных ловушках на Украине в виде пачек сигарет

AFP сообщило о минных ловушках на Украине в виде пачек сигарет и банок Pepsi
Сюжет
Военная операция на Украине

Украинские военные в зоне боевых действий сталкиваются с замаскированными минами, заявил солдат ВСУ, представившийся Анатолием, в интервью AFP.

«Банкнота, пачка сигарет, телефон… Это определенно ловушка. <…> Мы даже потеряли солдат из-за заминированной упаковки с банками Pepsi», — рассказал военнослужащий.

На Украине утверждают, что российская стратегия укладки мин постоянно совершенствуется: военные сочетают противопехотные и противотанковые мины, а также бомбы, сбрасываемые с вертолетов. По данным Киева, в некоторых районах мины заложены менее чем в полуметре друг от друга.

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В конце ноября 2023 года управляющий программой ООН по разминированию на Украине Пол Хеслоп заявил, что количество мин и неразорвавшихся боеприпасов на территории страны стало крупнейшим в Европе со времен Второй мировой войны. «Я работал в сфере разминирования по всему миру в течение 30 лет, от Афганистана до Сомали. Мне кажется, что все остальное было просто учениями», — сказал он.

По данным украинских чиновников, на трети территории страны, свыше 20 млн га, разбросано более 2 млн мин. За 18 месяцев после начала российской военной операции не менее 260 гражданских лиц по всей Украине погибли, наступив на мину, утверждают в Киеве.

В начале августа 2022 года Минобороны России сообщило, что российские саперы разминировали почти 6,6 тыс. га в ДНР и ЛНР. Всего было обнаружено и обезврежено более 207 тыс. взрывоопасных предметов. Официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко в том же месяце заявил, что на разминирование всей территории республики понадобится около 20 лет.

Теги
мины сигареты Pepsi
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