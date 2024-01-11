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Число погибших при землетрясениях в Японии выросло до 213

Число погибших при серии землетрясений в Японии выросло до 213

Число погибших при серии землетрясений в Японии выросло до 213 человек, сообщил телеканал NHK со ссылкой на власти префектуры Исикава.

Больше всего погибших в городе Судзу — 98 человек. В городе Вадзима погибли 83 человека, в городе Анамидзу — 20 человек. Всего в префектуре 567 пострадавших.

Серия землетрясений произошла на северо-западе Японии 1 января. Эпицентр находился на полуострове Ното в префектуре Исикава. Магнитуда самого мощного из серии подземных толчков составила 7,6.

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Фото:Kyodo / Reuters

Всего в Исикаве в результате землетрясений повреждено как минимум 1425 домов. Только в городе Вадзима было разрушено около 200 зданий общей площадью примерно 48 тыс. кв. м. Японское правительство выделило ¥4,74 млрд ($33 млн) на поддержку пострадавших от землетрясений.

В пунктах эвакуации находятся более 26 тыс. жителей районов, затронутых землетрясениями, сообщает Kyodo со ссылкой на власти Исикавы. Из-за разрушенных дорог остаются в изоляции по меньшей мере 3,й тыс. человек.

Теги
Япония землетрясение погибшие
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