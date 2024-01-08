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Резиденция экс-премьера Японии сгорела из-за палочки с благовониями

Резиденция экс-премьера Японии Танаки сгорела из-за палочки с благовониями
Фото: Kyodo / Reuters
Фото: Kyodo / Reuters

Резиденция бывшего премьер-министра Японии Какуэя Танаки в центре Токио сгорела, предположительно, из-за палочки с благовониями, передает телеканал NHK.

Пожар в резиденции, расположенной в токийском районе Бункё, начался днем 8 января. Огонь потушили более чем через шесть часов, к 22:00 по местному времени (16:00 мск), пишет канал.

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В резиденции полностью выгорело двухэтажное здание, другое, одноэтажное, выгорело частично. Предварительное расследование показало, что огонь распространялся с полностью сгоревшего здания. Его тушили более 20 единиц техники. Общая площадь пожара составила 800 кв. м.

В момент начала пожара в здании находилась дочь экс-премьера Японии, бывшая глава МИДа страны (2001–2002) Макико Танака. Женщина рассказала, что в доме были зажжены благовония. К расследованию причин возгорания подключилась полиция.

Кроме Макико Танаки в здании, когда началось возгорание, находился ее муж, бывший министр обороны Японии Наоки Танака (январь—июнь 2012 года). По данным полиции, супруги не пострадали.

Какуэй Танака был премьер-министром Японии в 1972–1974 годах. Он умер в декабре 1993 года в возрасте 75 лет. Резиденция, которую занимал политик, так же известна, как «Дворец Медзиро». Поблизости расположены одноименная станция метро и парк.

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Теги
Токио Пожар резиденция Япония
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