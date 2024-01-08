МЧС: в Невском районе Санкт-Петербурга произошел пожар в ангаре

В Петербурге загорелся ангар на площади 4 тыс. кв. м

В Невском районе Санкт-Петербурга произошел пожар в ангаре, сообщает пресс-служба МЧС России в телеграм-канале.

«В Невском районе горит ангар. Сведений о пострадавших не поступало. В тушении задействовано 22 специалиста и 5 единиц техники», — говорится в сообщении.

Затем в МЧС уточнили, что площадь возгорания составляет 4 тыс. кв. м. Позже в ведомстве сообщили, что в тушении пожара участвуют уже 55 специалистов и 14 единиц техники.

По данным телеграм-канала Shot, пожар начался около 12 часов ночи в металлическом ангаре размером 70 на 80 м на Дальневосточном проспекте. Огонь охватил семь секций здания, пожару присвоили второй ранг сложности.

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