Погранслужба Украины: стрельбы на границе с Приднестровьем не было

На Украине назвали провокацией заявления о стрельбе на границе с ПМР

Украинские пограничники не фиксировали стрельбы на границе с непризнанной Приднестровской Молдавской Республикой (ПМР), заявил представитель госпогранслужбы Украины Андрей Демченко.

«Нестандартных ситуаций пограничными нарядами не фиксировалось. Заявление так называемого Приднестровья скорее несет провокационный характер с целью обвинить в чем-то Украину, к тому же мы понимаем, что этот анклав имеет пророссийскую направленность», — сказал Демченко «РБК Украина».

Ранее Министерство государственной безопасности ПМР сообщило, что 7 января на границе с Украиной произошла стрельба, в результате чего двое граждан непризнанной республики оказались на украинской территории. В ведомстве заявили, что выясняют обстоятельства произошедшего.

В начале января Служба безопасности Украины сообщила, что вместе со Службой информации и безопасности Молдавии выявила группировку, которая вывозила украинцев, уклоняющихся от призыва в армию, в Принестровье. По данным спецслужб, украинцев доставляли в непризнанную республику из Одесской области.

Двоих участников группировки задержали, когда они сопровождали нескольких украинцев. Еще двоих обнаружили в Одессе во время подготовки к отправке новой партии людей. По данным следствия, группировку организовали два жителя Приднестровья, имеющие украинские и молдавские паспорта.