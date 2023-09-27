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Власти Приднестровья сообщили о новых обломках ракеты С-300

МВД Приднестровья сообщило о найденных в поле новых обломках ракеты С-300
В полях приднестровского села Кицканы нашли еще два фрагмента упавшей ракеты С-300, сообщает МВД непризнанной республики. Специалисты определили, что это топливный бак и маршевый двигатель. Разрушений и пострадавших нет

Фото: пресс-центр МВД ПМР
Фото: пресс-центр МВД ПМР
Фото: Google Maps

В селе Кицканы непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) обнаружили оставшиеся части ракеты С-300, обломки которой нашли 25 сентября после звуков взрывов, сообщило приднестровское МВД в телеграм-канале.

Вечером 26 сентября местный житель во время полевых работ нашел «два металлических предмета цилиндрической формы», длина одного из них была около 3 м.

«При визуальном осмотре специалисты определили, что это обломки ракеты С-300: топливный бак, маршевый двигатель. Вероятнее всего, это части все той же ракеты, найденной 25 сентября в огороде одного из домов с. Кицканы. Разрушений и пострадавших нет», — говорится в публикации.

Обломки ракеты изъяли с места происшествия.

Обломки ракеты С-300 нашли в Кицканах 25 сентября. Сопредседатель Объединенной контрольной комиссии (ОКК, руководящий орган миротворцев) от непризнанной республики Олег Беляков тогда рассказал, что в 0:54 25 сентября над территорией Приднестровья прозвучал взрыв. «Обломки ракеты упали на территории Приднестровья в зоне безопасности в селе Кицканы по улице Юности», — отметил он.

При осмотре упавших обломков специалисты обнаружили элементы маркировки, по которым установили, что эта ракета образца 1968 года.

Село находится в 10 км от столицы непризнанной республики Тирасполя.

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Полина Мартынова Полина Мартынова
Приднестровье С-300 МВД
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В приднестровском селе нашли обломки ракеты С-300
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