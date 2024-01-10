Песков объяснил рискованность поездки Путина на снегоболотоходе

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Поездка Владимира Путина на снегоболотоходе по реке Анадырь на Чукотке была отчасти рискованной, рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Об этом он сообщил в разговоре с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным.

«Официально зимник еще не открылся. Он, оказывается, официально откроется только в феврале месяце. Толщина льда еще не такая, чтобы она гарантировала спокойный проезд любого транспорта», — сказал Песков.

На вопрос журналиста, рисковал ли Путин, пресс-секретарь ответил, что перед его приездом маршрут был «десять раз» проверен специалистами, но тем не менее «он ехал по еще не открытому официально зимнику».

10 января Путин впервые посетил Чукотку в рамках первой региональной поездки в 2024 году. Из аэропорта до столицы региона — Анадыря — он добирался на снегоболотоходе «Хищник», который производят в Тюменской области. В Анадыре президент пообщался с местными жителями, посетил круглогодичную теплицу, а также провел встречу с губернатором Владиславом Кузнецовым.