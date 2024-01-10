Путин проехал по Анадырю на снегоболотоходе

Путин проехал по Анадырю на снегоболотоходе

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Во время визита на Чукотку президент Владимир Путин проехал по Анадырю на снегоболотоходе «Хищник», который делают в Тюменской области. Об этом сообщил информационный центр правительства Тюменской области.

Журналистов кремлевского пула, прибывших на Чукотку вместе с президентом, от аэропорта до места работы также доставили на «Хищнике», сообщает ТАСС.

Снегоболотоход «Хищник» предназначен для перевозки людей в условиях полного бездорожья, машину выпускает частное предприятие в Тобольском районе.

Путин впервые прилетел на Чукотку. Эта региональная поездка стала первой поездкой президента в 2024 году. Причину своего визита президент описал словами «один раз лучше увидеть, чем сто раз услышать».

Летом 2023 года губернатор Тюменской области Александр Моор рассказал, в месяц компания-производитель выпускает девять «Хищников».

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«Машина пользуется спросом у нефтяников. Большую партию приобрела горно-металлургическая компания из Красноярского края, поступают заказы от МЧС», — написал тогда глава региона.